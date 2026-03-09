Centar Partizana Bruno Fernando povredio se u okršaju protiv Bosne minulog vikenda.
DOŽIVEO JE PEH PROTIV BOSNE! Poznat stepen povrede Bruna Fernanda!
Košarkaši Partizana pobedi su Bosnu u Sarajevu sa 96:56 u okviru ABA lige, a centar crno-belih Bruno Fernando doživeo je neugodnu povredu na toj utakmici.
Ipak, stvari nicu tako crne po Partizan i samog Fernanda!
Naime, kako je preneo "Meridian sport", Fernando bi mogao da se nađe u avionu za Bolonju, za evroligaški okršaj protiv Virtusa (sreda).
