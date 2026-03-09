Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedi su Bosnu u Sarajevu sa 96:56 u okviru ABA lige, a centar crno-belih Bruno Fernando doživeo je neugodnu povredu na toj utakmici.

Ipak, stvari nicu tako crne po Partizan i samog Fernanda!

Bosna - Partizan 2025/26, ABA liga Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Naime, kako je preneo "Meridian sport", Fernando bi mogao da se nađe u avionu za Bolonju, za evroligaški okršaj protiv Virtusa (sreda).

