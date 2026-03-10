ŠOK - MIŠKO OSTAO BEZ ZVEZDE KOJU JE NUDIO PARTIZANU! Jedan od najboljih igrača Evrolige otpustio Srbina! Angažovao agenta koji sa dva kluba ima posebnu sradnju
Jedan od najbolji igrača u Evroligi ove sezone, košarkaš Žalgirisa Silvan Francisko, otpustio je poznatog srpskog agenta Miška Ražnatovića.
Umesto Ražnatovića Francuz je angažovao menadžera Nikosa Spanosa.
Iako ima ugovor sa Žalgirisom za narednu sezonu, izvesno je da će Francisko na leto promeniti sredinu. Francuski košarkaš, koga je Miško svojevremeno nudio Partizanu, ove sezone blista u elitnom takmičenju, pa će na leto definitivno biti jedan od najtraženijih igrača.
Šuškalo se nedavno da je već dogovorio prelazak u Barselonu, ali on je to odlučno demantovao. Sada je angažovao agenta koji ima jake veze sa Panatinaikosom i Hapoelom, pa kreću nove spekulacije o njegovoj budućnosti.
Naime, Nikos Spanos zastupa Najdžela Hejs-Dejvisa, koji je nedavno pojačao PAO, kao i Ti Džej Šortsa i Nikosa Rogavopulosa.
Takođe, nekoliko igrača Hapoela i trener Dimitris Itudis su njegovi klijenti.