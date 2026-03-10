Slušaj vest

Jedan od najbolji igrača u Evroligi ove sezone, košarkaš Žalgirisa Silvan Francisko, otpustio je poznatog srpskog agenta Miška Ražnatovića.

Umesto Ražnatovića Francuz je angažovao menadžera Nikosa Spanosa.

Miško Ražnatović Foto: Starsport, Starsport/Andrija Soković

Iako ima ugovor sa Žalgirisom za narednu sezonu, izvesno je da će Francisko na leto promeniti sredinu. Francuski košarkaš, koga je Miško svojevremeno nudio Partizanu, ove sezone blista u elitnom takmičenju, pa će na leto definitivno biti jedan od najtraženijih igrača.

Šuškalo se nedavno da je već dogovorio prelazak u Barselonu, ali on je to odlučno demantovao. Sada je angažovao agenta koji ima jake veze sa Panatinaikosom i Hapoelom, pa kreću nove spekulacije o njegovoj budućnosti.

Naime, Nikos Spanos zastupa Najdžela Hejs-Dejvisa, koji je nedavno pojačao PAO, kao i Ti Džej Šortsa i Nikosa Rogavopulosa.

Takođe, nekoliko igrača Hapoela i trener Dimitris Itudis su njegovi klijenti.

partizanbarcelona40468.jpg
Đozep Marija Iskijerdo i Željko Obradović
Andreas Obst
KK Crvena zvezda

Miško Ražnatović  Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić