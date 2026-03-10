Francuski košarkaš promenio imidž.
Evroliga
DA LI JE OVO MOGUĆE - HIFI SE OŠIŠAO! Fanovi u neverici! Odmah se oglasila i Evroliga!
Najbolji igrač Pariza Nadir Hifi odrekao se svog zaštitnog znaka - duge kovrdžave kose!
Njegova promena imidža šokirala je ljubitelje košarke širom Evrope. Hifi je bio prepoznatljiv po svojoj neobičnoj frizuri, pa su fanovi ostali u neverici kada je na društvenim mrežama objavio fotografiju nakon posete frizeru.
Reagovala je čak i Evroliga.
"Neko vam je hakovao nalog, ljudi iz Pariza", stoji na stranici elitnog takmičenja.
