Slušaj vest

Najbolji igrač Pariza Nadir Hifi odrekao se svog zaštitnog znaka - duge kovrdžave kose!

Njegova promena imidža šokirala je ljubitelje košarke širom Evrope. Hifi je bio prepoznatljiv po svojoj neobičnoj frizuri, pa su fanovi ostali u neverici kada je na društvenim mrežama objavio fotografiju nakon posete frizeru.

Reagovala je čak i Evroliga.

"Neko vam je hakovao nalog, ljudi iz Pariza", stoji na stranici elitnog takmičenja.

Ne propustiteKošarkaKAKVO LUDILO OD UTAKMICE U SRBIJI! Amerikanac postigao 40 poena i trojku za pobedu u utakmici sa 225 poena!
Robert Smit
Košarka"ALIMPIJEVIĆ ME ZVAO NEKOLIKO PUTA" Ostoja otkrio zašto Pokuševski nije igrao za reprezentaciju!
partizanbursa167830.jpg
KošarkaNEMA SAMO LUKA DONČIĆ LJUBAVNE JADE, VEĆ I NJEGOVA MAMA: Lepa Mirjam nije više sa Piksijem! Ima novog dečka!
doncic.jpg
KošarkaBIVŠI AS PARTIZANA STARTER U FILADELFIJI! Pejn sjajno iskoristio svoju šansu, ali Siksersi bez glavnih zvezda nemaju šta da traže!
Kameron Pejn

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir