Edvards neće imati pravo nastupa u Evroligi, pošto je rok za registraciju igrača za to takmičenje istekao, pa će nastupati isključivo u španskom prvenstvu.

Holandski centar (25 godina, 213 cm) dolazi iz australijskog kluba Melburn junajted, za koji je u 33 utakmice beležio prosečno 13,5 poena, 8,5 skokova i 1,1 blokadu. U ligi je bio peti po broju skokova i deseti po blokadama.

Edvards je rođen u Amsterdamu, a košarkaški put nastavio je u SAD, gde je igrao srednjoškolsku košarku na akademiji "IMG Academy". Potom je nastupao na koledžu za Sirakuzu i Zapadnu Virdžiniju.

Prvi profesionalni ugovor potpisao je sa Minnesotom, a profesionalni debi imao je 2024. godine u razvojnoj ligi. Tokom sezone 2024/25. odigrao je i dve utakmice za Minesotu pre odlaska u Australiju.

Edvards je reprezentativac Holandije i bio je deo nacionalnog tima na prvenstvu Evrope 2022.