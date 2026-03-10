Slušaj vest

Tener košarkaša Partizana, Đoan Penjaroja, izneo je očekivanja pred sutrašnju utakmicu protiv Virtusa u Bolonji u sklopu 31. kola Evrolige.

Iskusni stručnjak očekuje veoma težak meč.

"Igramo protiv tima koji igra sa puno energije. Imaju odličnog skorera Edvardsa. Teška utakmica za nas", rekao je trener Partizana.

Penjaroja je lepim rečima pričao o treneru Virtusa, Dušku Ivanoviću.

"Sjajan trener. Njegovi timovi se svake godine nadmeću, osvojio je mnogo trofeja. On je jedan od najvažnijih trenera u poslednjih 20 godina".

Rekao je Penjaroja da će centar Parnog valjka Bruno Fernando putovati sa timom, ali je njegovo igranje pod znakom pitanja.

"Vašington je ovde, potrebne su mu nedelje da se oporavi. Za Bruna ćemo videti. Trenirao je, nije teška povreda, ali videćemo. On će putovati sa ekipom", otkrio je španski stručnjak.

Potom se osvrnuo i na nedavna dešavanja u Dubaiju kada su trojica košarkaša Partizana ostala zarobljena u tom gradu.

"Nije laka situacija , naročito za njih. Za nas je teško da treniramo prošle nedelje. Najveći problem je što se Vašington povredio na prvom treningu nazad", zaključio je Penjaroja.