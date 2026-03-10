Slušaj vest

Crno-beli će u 31. kolu u Bolonji igrati u sredu od 20.45 časova.

Pred put u Italiju Arijan Lakić je poručio da njemu i saigračima odgovara činjenica da je utakmica protiv Dubaija odložena.

"Mogu da kažem da smo protiv Bosne odigrali odlično u gostima pred punim tribinama. Mislim da nam je značio odmor i to što nismo igrali protiv Dubaija. Mislim da smo spremni i da smo prošle godine odigrali odličnu utakmicu tamo. Protiv Bosne smo odigrali fokusirano i bili spremni. Trebalo bi da tako nastavimo. Evroliga je takva da morate biti svaki sekund fokusirani, inače će biti serije iz koje se teško vraćate", rekao je Lakić.

Partizan je ostao bez šansi za plasman u plej-in, dok su šanse Virutsa, prilično male.

"Kakva god da je utakmica ja imam najveću moguću motivaciju i trudim se da to održim svaku utakmicu. Većina igrača u ekipi drži takvu vrstu motivacije i ne razmišljamo koji smo na tabeli i koliko pobeda imamo. Razmišljamo samo o sledećem koraku i da damo sve od sebe".

Lakić je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača u pobedi crno-belih u Bolonji.

"Nadam se, pre svega da se izvučemo pobedu i preokrenemo sezonu. Drago mi je bilo jer je dosta navijača naših bilo tamo i uz takvu podršku je bilo još draže ostvariti takve stvari", zaključio je Lakić.

