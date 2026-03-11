Utakmica 31. kola Evrolige, na programu je večeras od 20.45 časova.
CRNO-BELI GOSTUJU VIRTUSU U BOLONJI! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Košarkaši Partizana nastavljaju najelitnije evropsko klupsko takmičenje gostovanjem protiv ekipe Virtusa u Bolonji.
Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon odlaganja utakmice 30. kola protiv Dubaija, dok je Virtus u istom kolu poražen od Real Madrida rezultatom 92:84.
U prvom ovosezonskom susretu u Beogradskoj areni, Virtus je savladao crno-bele rezultatom 68:86.
Direktan televizijski prenos večerašnje utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
