"UKOLIKO U TOME USPEMO, IMAĆEMO DOBRU ŠANSU..." Kalates otkrio šta će biti presudno protiv Virtusa! Crno-beli ovo moraju da urade ukoliko žele da pobede!
Košarkaši Partizana nastavljaju najelitnije evropsko klupsko takmičenje gostovanjem protiv ekipe Virtusa u Bolonji.
Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon odlaganja utakmice 30. kola protiv Dubaija, dok je Virtus u istom kolu poražen od Real Madrida rezultatom 92:84.
U prvom ovosezonskom susretu u Beogradskoj areni, Virtus je savladao crno-bele rezultatom 68:86.
O očekivanjima pred utakmicu govorio je plejmejker crno-belih Nik Kalates:
“Ostvarili su veliki broj trijumfa pred svojom publikom, na svom parketu. Njihovi bekovi su veoma kvalitetni i moramo da pronađemo način da ih zaustavimo. Ključ utakmice biće upravo u tome da ograničimo njihove bekove u kreiranju igre. Ukoliko u tome uspemo, imaćemo dobru šansu da dođemo do pobede”, istakao je Kalates.