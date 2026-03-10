“Ostvarili su veliki broj trijumfa pred svojom publikom, na svom parketu. Njihovi bekovi su veoma kvalitetni i moramo da pronađemo način da ih zaustavimo. Ključ utakmice biće upravo u tome da ograničimo njihove bekove u kreiranju igre. Ukoliko u tome uspemo, imaćemo dobru šansu da dođemo do pobede”, istakao je Kalates.