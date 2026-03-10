Slušaj vest

Košarkaši Partizana nastavljaju najelitnije evropsko klupsko takmičenje gostovanjem protiv ekipe Virtusa u Bolonji.

Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon odlaganja utakmice 30. kola protiv Dubaija, dok je Virtus u istom kolu poražen od Real Madrida rezultatom 92:84.

Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

U prvom ovosezonskom susretu u Beogradskoj areni, Virtus je savladao crno-bele rezultatom 68:86.

O očekivanjima pred utakmicu govorio je plejmejker crno-belih Nik Kalates:

“Ostvarili su veliki broj trijumfa pred svojom publikom, na svom parketu. Njihovi bekovi su veoma kvalitetni i moramo da pronađemo način da ih zaustavimo. Ključ utakmice biće upravo u tome da ograničimo njihove bekove u kreiranju igre. Ukoliko u tome uspemo, imaćemo dobru šansu da dođemo do pobede”, istakao je Kalates.

Ne propustiteEvroligaKALATES ZAVRŠIO VELIKO POJAČANJE: Pouzdano krilo na savet košarkaša Partizana pristalo da potpiše ugovor!
Nik Kalates
KošarkaPLEJMEJKER PARTIZANA DOLAZI KOD TRINKIJERIJA? Ovo se Grobarima neće dopasti - isplivali detalji, PAOK želi baš njega da angažuje!
Evroliga"SRAMOTA JE KAKO SMO IGRALI! NIKAD NISAM BIO U OVAKVOJ SITUACIJI..." Kalates surovo iskren! O užasnoj situaciji, očajnoj formi ekipe, narednim mečevima...
PARTIZAN-BARCELONA_092.jpg
KošarkaKALATES 7/7 ZA TRI? Ako mislite da ste to sanjali - pogledajte ovaj video
Borac, Partizan, ABA liga

Parker i Kalates konferencija Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić