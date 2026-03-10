Slušaj vest

Trener Partizana Đoan Penjaroja otkrio je u razgovoru sa novinarima da će Dvejn Vašington zbog povrede odsustvovati najmanje mesec dana.

Španski stručnjak je uoči puta u Bolonju, gde će crno-beli u sredu gostovati Virtusu u 31. kolu Evrolige, objasnio stepen povrede beka.

1/13 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

"Veliki problem za nas je što se posle povratka iz Dubaija Vašington povredio na prvom treningu, zbog čega će odsustvovati četiri, pet ili šest nedelja", rekao je Penjaroja.

Ukoliko su sadašnje prognoze tačne, to znači da je Vašington po svemu sudeći završio sezonu u Evroligi.

Do kraja sezone ostalo je još osam kola, a poslednje 38. kolo Partizan igra 16. aprila protiv Baskonije na svom terenu. Ukoliko se ostvari najoptimističnija prognoza Penjaroje, da Vašington četiri nedelje bude odsutan, to znači da bi eventualno mogao da zaigra na ovoj utakmici koja neće imati veći rezultatski značaj.

Mnogo više, Vašington će nedostajati crno-belima u ABA ligi. Partizan je trenutno prvi, ali mu predstoji pakleni raspored u narednom periodu.

Partizan će u narednih mesec dana igrati protiv Cedevita Olimpije, Crvene zvezde, Bosne i Budućnosti, a možda bi povratak Vašingtona došao kao poručen za drugi večiti derbi u ABA ligi koji je na programu 19. aprila.