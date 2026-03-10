Slušaj vest

Ovaj meč će tako konačno biti odigran i to tek iz trećeg pokušaja.

Naime utakmica između Hapoela i Pariza je već dva puta odlagana. Ovaj meč je trebalo da bude odigran 9. januara, ali je pomeren za 3. mart zbog, kako je tada navedeno, logističkih problema koji su pogodili ekipu Pariza po pitanju putovanja iz Istanbula u Tel Aviv.

Međutim, utakmica nije mogla da bude odigrana 3. marta u Tel Avivu zbog sukoba na Bliskom istoku, a potom je odlučeno da tim srpskog košarkaša Vase Micića sve mečeve kao domaćin igra u Sofiji.

Evroliga je u današnjem saopštenju navela da je odlučeno da duel između Hapoela i Pariza bude odigran 17. marta u Sofiji.

Hapoel se nalazi na petom mestu na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i 11 poraza, dok je Pariz na 16. poziciji sa skorom 11/18.