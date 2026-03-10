Vasilis Spanoulis legendarni grčki as i aktuelni trener Monaka nalazi se na izlaznim vratima, pošto su odnosi između kluba i poznatog stručnjaka, prema navodima medija, ozbiljno narušeni.
EPSKI RASPAD MONAKA: Spanulis je bivši, knjiga spala na osam slova?!
Pozivajući se na francuske izvore, grčka "SDNA" tvrdi da je jaz između dve strane trenutno deluje gotovo nepremostivo.
Klub se navodno suočava sa finansijskim problemima, a dodatni problem predstavlja i činjenica da je tim uoči večerašnje utakmice protiv Nantera ostao sa svega osam raspoloživih igrača.
Spanulis nije vodio ekipu u meču francuskog prvenstva protiv Šolea, a prema istim informacijama očekuje se da neće biti na klupi ni večeras u okviru Kupa Francuske.
Sve ukazuje na to da bi grčki stručnjak mogao da napusti klub u vrlo skorom roku, a spekuliše se i da neće predvoditi Monako ni u narednoj evroligaškoj utakmici protiv Olimpijakosa u 32. kolu Evrolige, koja je na programu u četvrtak.
