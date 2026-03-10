Slušaj vest

Pozivajući se na francuske izvore, grčka "SDNA" tvrdi da je jaz između dve strane trenutno deluje gotovo nepremostivo.

Klub se navodno suočava sa finansijskim problemima, a dodatni problem predstavlja i činjenica da je tim uoči večerašnje utakmice protiv Nantera ostao sa svega osam raspoloživih igrača.

Spanulis nije vodio ekipu u meču francuskog prvenstva protiv Šolea, a prema istim informacijama očekuje se da neće biti na klupi ni večeras u okviru Kupa Francuske.

Sve ukazuje na to da bi grčki stručnjak mogao da napusti klub u vrlo skorom roku, a spekuliše se i da neće predvoditi Monako ni u narednoj evroligaškoj utakmici protiv Olimpijakosa u 32. kolu Evrolige, koja je na programu u četvrtak.