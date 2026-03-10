Slušaj vest

Trener Virtusa Duško Ivanović izjavio je pred ovaj meč Partizan ima dobre igrače koji igraju timski i da je beogradska ekipa napredovala u odnosu na prvi deo sezone

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige)

"Partizan je potpuno drugačiji tim od onog sa kojim smo se suočili u prvoj utakmici. Sada je opasna ekipa, jer dobri igrači koje su imali na početku sezone igraju stvarno dobro kao tim. Moraćemo da nađemo prava rešenja u napadu jer je njihova odbrana fizički jaka, sa velikim visokim igračima i to bi mogao da bude problem za nas", rekao je Ivanović, a prenosi sajt kluba.

Utakmica je na programu u sredu od 20. 45 časova u Bolonji

