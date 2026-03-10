Košarkaši Partizana gostuju Virtusu u utakmici 31. kola Evrolige
IVANOVIĆ STRAHUJE OD PARTIZANA: To je potpuno drugačiji tim ...
Trener Virtusa Duško Ivanović izjavio je pred ovaj meč Partizan ima dobre igrače koji igraju timski i da je beogradska ekipa napredovala u odnosu na prvi deo sezone
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
"Partizan je potpuno drugačiji tim od onog sa kojim smo se suočili u prvoj utakmici. Sada je opasna ekipa, jer dobri igrači koje su imali na početku sezone igraju stvarno dobro kao tim. Moraćemo da nađemo prava rešenja u napadu jer je njihova odbrana fizički jaka, sa velikim visokim igračima i to bi mogao da bude problem za nas", rekao je Ivanović, a prenosi sajt kluba.
Utakmica je na programu u sredu od 20. 45 časova u Bolonji
