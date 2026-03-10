Zaostali meč 21. kola Evrolige između košarkaša Hapoela iz Tel Aviva i Pariza biće odigran 17. marta u Sofiji, saopštilo je to međunarodno klupsko takmičenje.
REŠENI LOGISTIČKI PROBLEMI: Utakmica Evrolige između Hapoela i Pariza biće odigrana 17. marta u Sofiji
Meč između Hapoela i Pariza prvobitno je trebalo da bude odigran 9. januara, ali je pomeren na 3. mart zbog "logističkih poteškoća" koje su uticale na putovanje ekipe Pariza iz Istanbula u Tel Aviv.
Taj duel je potom ponovo bio pomeren zbog bezbednosne situacije u regionu, zbog koje ;je i utakmica izmeštena iz Tel Aviva u Sofiju, gde je Hapoel igrao mečeve u kojima je bio domaćin pre povratka u Izrael.
Hapoel je peti na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i 11 poraza, dok Pariz zauzima 16. mesto sa skorom 11/18.
