Meč između Hapoela i Pariza prvobitno je trebalo da bude odigran 9. januara, ali je pomeren na 3. mart zbog "logističkih poteškoća" koje su uticale na putovanje ekipe Pariza iz Istanbula u Tel Aviv.

Taj duel je potom ponovo bio pomeren zbog bezbednosne situacije u regionu, zbog koje ;je i utakmica izmeštena iz Tel Aviva u Sofiju, gde je Hapoel igrao mečeve u kojima je bio domaćin pre povratka u Izrael.

Hapoel je peti na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i 11 poraza, dok Pariz zauzima 16. mesto sa skorom 11/18.

