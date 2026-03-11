Slušaj vest

Selektor reprezentacije Rusije i trener grčkog Iraklisa, Zoran Lukić, u opširnom intervjuu koji je dao za "Meridian sport" osvrnuo se i na nastupe Crvene zvezde u Evroligi.

Pohvalio je kolegu Sašu Obradovića, prokomentarisao igru crveno-belih i ukazao na potencijalni problem.

"Zvezda je definitivno preokrenula sezonu dolaskom Saše, jer dobro pamtim kako su izgledali na VTB Superkupu. Sada su imali dve utakmice koje su izgubili kod kuće, gde mislim da je zakazao timski momenat. Zvezda ne može, ne sme i ne treba da živi samo od Batlera i njegovih rešenja. Ako misli tako da igra, plej-of je daleko. Mora da se postavi sistem da bude funkcionalan. Ne sumnjam u Sašu da će naći način", smatra Lukić.

Zoran Lukić Foto: Starsport©

Osvrnuo se i na neočekivani poraz crveno-belih od ekipe Bajerna.

"Svi su očekivali pobedu, a moram da kažem da sam pričao mojim saradnicima: Kari dolazi u Beograd – nije dobro za Zvezdu… Pogotovo što je euforija bila velika. Čim krene ta priča, spasavaj se. Zvezda ne može da funkcioniše od jednog igrača, jer vrlo lako, što u šali kažem, može da se stane na koru od banane i doviđenja", upozorio je Lukić.