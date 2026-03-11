Slušaj vest

Na pomolu su revolucionarne promene u najelitnijem evropskom takmičenju!

Evroliga razmatra uvođenje potpuno novog formata takmičenja, koji bi ligu podelio na dve konferencije.

Rukovodstvo lige priprema nekoliko modela za uvođenje sistema konferencija, ukoliko liga bude proširena na 22 tima, otkriva specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

I dalje postoji mnogo nepoznanica kada je u pitanju konačni broj učesnika - uključujući pitanja o mogućem povratku ruskih klubova, budućnosti Monaka i statusu izraelskih timova.

"Evroliga se sprema da na narednim sastancima razmotri nekoliko modela, kao i načine na koji bi timovi bili raspoređeni po konferencijama ukoliko dođe do proširenja. Razgovori su u ranoj fazi, postoji mnogo nepoznanica oko broja klubova, kao i povratka ruskih ekipa i budućnosti Monaka. Ne zna se mnogo ni o statusu izraelskim timova", piše "BasketNews".

Dva modela

Jedan scenario, koji je najmanje verovatan, podrazumeva raspoređivanje timova nasumičnim žrebom.

To je teško izvodljivo zbog putovanja, rasporeda utakmica, dostupnosti dvorana... Isto tako, takav sistem mogao bi da smanji i broj tradiconalnih derbija.

Geografski model je puno realniji.

On je osmišljen tako da se smanje putovanja. Trenutno se razmatra nekoliko scenarija sa 20 i 22 tima, a najveći izazov je povlačenje geografskih linija između konferencija.

Partizan i Zvezda bi bili smešteni u Istočnoj konferenciji.

Debate se vode oko klubova koji se nalaze u sredini mape - Olimpijakos, Panatinaikos, Virtus, Bajern i Žalgiris.

Jedan predlog je da se PAO i Olipijakos smeste u Zapadnu konferenciju sa timovima poput Reala, Barselone, Valensije, Monaka, Asvela, Baskonije i Virtusa.

U tom slučaju bi Istočnu konferenciju činili Žalgiris, Bajern, Partizan, Crvena zvezda, Anadolu Efes, Fenerbahče, Makabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv i Dubai.

Drugi predlog je da atinski velikani idu na Istok, a Žalgiris, Bajern i Virtus na Zapad.

Politka

Naravno, veliki izazov za Evroligu je i aktuelna politička situacija u svetu. Kako se pojedini mečevi između turskih, izraelskih klubova i Dubaija igraju na neutralnim terenima, razmatra se i opcija da se ti timovi razdvoje u različite konferencije.

Tako bi turski timovi mogli da idu na Zapad, a izraelski na Istok.

Tabela

Dosta se polemiše i o tome kako bi funkcionisao i poredak na tabeli u novom sistemu.





Razmatraju se dve mogućnosti. Prva je da se zadrži jedinstvena tabela za sve timove, a druga da svaka konferencija, po uzoru na NBA, ima svoju tabelu.

Plan je da timovi igraju dvokružni sistem protiv rivala iz svoje konferencije, dok bi protiv timova iz druge konferencije igrali po jednu utakmicu.

Raspored domaćinstava za utakmice između timova iz različitih konferencija bio bi određen na osnovu plasmana u sezoni 2025/26.