ZVANIČNO - VASILIS SPANULIS NAPUSTIO MONAKO: Klub izdao saopštenje i sve objasnio!
Vasilis Spanulis nije više trener košarkaša Monaka, zvanično je potvrdio ovaj klub.
U saopštenju Monaka se navodi da su klub i Spanulis sporazumno raskinuli ugovor. Grčki trener nije vodio Monako na poslednja dva meča, te je ovo bio logičan sled događaja.
- Monako se zahvaljuje Spanulisu na energiji i posvećenosti koju je pokazao u klubu. Njegova posvećenost timu i vrednostima kluba ostaće urezana u istoriju Monaka. KK Monako je zahvalan na njegovom radu i pozitivnom duhu koji je delio sa igračima, osobljem i navijačima. Vasilis će uvek da bude dobrodošao u našu porodicu. Klub mu želi uspeh u njegovim budućim poduhvatima - navodi se u saopštenju Monaka.
Spanulis (43) je preuzeo Monako u novembru 2024. godine kada je na mestu trenera zamenio Sašu Obradovića.
Košarkaši Monaka se nalaze na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 14 poraza.
