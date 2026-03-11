U saopštenju Monaka se navodi da su klub i Spanulis sporazumno raskinuli ugovor. Grčki trener nije vodio Monako na poslednja dva meča, te je ovo bio logičan sled događaja.

- Monako se zahvaljuje Spanulisu na energiji i posvećenosti koju je pokazao u klubu. Njegova posvećenost timu i vrednostima kluba ostaće urezana u istoriju Monaka. KK Monako je zahvalan na njegovom radu i pozitivnom duhu koji je delio sa igračima, osobljem i navijačima. Vasilis će uvek da bude dobrodošao u našu porodicu. Klub mu želi uspeh u njegovim budućim poduhvatima - navodi se u saopštenju Monaka.