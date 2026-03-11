Slušaj vest

Dešavanja na Bliskom istoku su pravila problem, a zbog toga je po drugi put pomeren duel Hapoela iz Tel Aviva i Pariza.

Evroliga 2025/26

Po novom planu, ove dve ekipe će se sastati 17. marta, od 17.00 u Sofiji, gde će izraelski tim biti domaćin do kraja takmičenja.

Prvobitno je meč 21. kola trebalo da se igra u januaru, ali nije bilo letova iz Pariza za Tel Aviv. S toga je utakmica prebačena za početak marta, ali je novi rat značio i novo odlaganje.

Hapoel je trenutno peti na tabeli sa skorom 17-11 uz dva meča manje, dok je Pariz realno već otpisan sa učinkom 11-19.

Hapoel je direktan rival Crvene zvezde u borbi za direktan plasman u plej-of, pa bi eventualni poraz izraelskog kluba odgovarao crveno-belima.

Nije to jedina utakmica koju ćemo gledati tog dana. Naime, za taj dan su zakazani i dueli Partizan - Dubai, kao i Olimpijakos - Fenerbahče.