Košarkaš Panatinaikosa Matijas Lesor biće spreman za duel 31. kola Evrolige protiv Žalgirisa, potvrdio je trener atinskog tima Ergin Ataman.

Lesor je van terena još od 19. decembra 2024. godine, kada je na meču protiv Baskonije doživeo tešku povredu, tada je izvrnuo skočni zglob i polomio fibulu leve noge.

Francuski centar se vratio na parket na prošlogodišnjem F4 u Abu Dabiju, ali je ubrzo ponovo morao na pauzu zbog novih problema sa povredom.

Dodatne komplikacije usledile su u novembru prošle godine, kada je morao da se podvrgne novoj artroskopskoj intervenciji.

"Da, Lesor će biti dostupan i biće na spisku igrača za sutrašnji meč", izjavio je Ataman za SDNA.

Nakon duela sa Žalgirisom, Panatinaikos očekuje veliki derbi grčkog prvenstva protiv AEK-a, a zatim i važan okršaj sa Crvenom zvezdom koji je na programu 20. marta.