LUDNICA! GROBARI PRAVE FEŠTU U BOLONJI! Navijači Partizana grme pred večerašnju utakmicu protiv Virtusa - pogledajte kakva je atmosfera! VIDEO
Košarkaši Partizana večeras od 20.45h igraju protiv domaćeg Virtusa utakmicu 31. kola Evrolige, a iako su beogradski crno-beli ostali bez šansi za plasman među deset najboljih, najverniji navijači ih i dalje prate i na evroligaškim gostovanjima.
Tim trenera Đoana Penjaroje će pokušati da večeras ostvari deset5u pobedu od početka ssezone u Evroligi i da se ujedno revanšira Virtusu za ubedljiv poraz u Beogradu u prvom delu sezone.
Iako je do početka meča ostalo još nekoliko sati, navijači Partizana se polako okupljaju u centru Bolonje i stvaraju prepoznatljivu atmosferu, izazivajući pažnju lokalnog stanovništva.
