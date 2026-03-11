Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su Virtus u utakmici 31. kola Evrolige rezultatom 88:82.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

 Partizan je upisao desetu pobedu u elitnom takmičenju i sada ima skor 10-20 uz meč manje.

Nakon ovog trijumfa Partizan je 17. na tabeli i polako beži sa dna.

Virtus je upisao 18 poraz, uz 13 pobeda.

Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige.



