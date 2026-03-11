Partizan srušio Virtus u Bolonji
EVROLIGA
PARTIZAN BEŽI SA DNA: Evo kako izgleda tabela Evrolige posle velikog trijumfa crno-belih u Bolonji
Slušaj vest
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Vidi galeriju
Partizan je upisao desetu pobedu u elitnom takmičenju i sada ima skor 10-20 uz meč manje.
Nakon ovog trijumfa Partizan je 17. na tabeli i polako beži sa dna.
Virtus je upisao 18 poraz, uz 13 pobeda.
Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige.
Пласман обезедио Sofascore
Reaguj
Komentariši