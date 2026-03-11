"Najvažnije je da smo pobedili na gostovanju. I na poslednjih nekoliko utakmica smo se jako borili i uspeli smo da održimo kontinuitet i nadam se da ćemo moći i u utakmicama koje dolaze. Igrali smo bolje u poslednjim četvrtinama i ranije i to je važno da bismo uspeli da pobedimo. Naplatili smo sve to jednom pobedom na gostovanju. Bilo je važno igrati dobro protiv Virtusa, ali nije bilo lako, svi traže svoju šansu, čak i bez glavnih igrača i mislim da smo u drugom poluvremenu imali bolju odbranu i kontrolisali tranziciju, manje izgubljenih bi sigurno pomoglo, ali sam srećan zbog pobede", poručio je trener Partizana.