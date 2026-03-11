Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su na gostovanju ekipu Virtusa iz Bolonje sa 88:82 (29:25, 23:23, 13:15, 23:19), u utakmici 31. kola Evrolige.

Trener Partizana Đoan Penjaroja otvorio je dušu na konferenciji za medije.

"Srećni smo, što je jasno, jer mislim da je tim zaslužio da pobedi. Kontrolisali smo ritam maltene sve vreme. Mislim da je tim igrao odlično u poslednjih mesec dana, tim se takmičio vrlo dobro, ali smo gubili u poslednjim minutima. Danas smo igrali bolje u tim momentima pogotovo. Kontrolisali smo ritam, imali smo strpljenja, igrali smo dobru odbranu."

Španski stručnjak posebno je istakao napredak u defanzivi posle pauze.

"Za nas je bilo važno da nakon prvog poluvremena da unapredimo odbranu, pogotovo u jedan na jedan situacijama. Srećan sam i ponosan sam jer nije lako pobediti u gostima i pogotovo Virtus na njihovom terenu."

Partizan naredni meč igra u Beogradu protiv Dubaija, a Virtus u Sofiji gostuje Hapoelu iz Tel Aviva.

1/7 Vidi galeriju Virtus - Partizan 2025/26 Foto: Bianca Costantini / imago sportfotodienst / Profimedia