Slušaj vest

Kalinić će u petak protiv svog bivšeg kluba Fenerbahčea po 375. put biti na parketu za jedan evroligaški meč.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Tako će se izjednačiti sa Jorgosom Printezisom i već će ga naredne nedelje i preteći.

Malo je igrača poput Kalinića koji mogu da se pohvale ovakvim dostignućem.

Sledeći na listi je Brajant Danston koji i dalje igra za milansku Olimpiju i ima „pod svojim pojasom“ 380 duela, dok je njemu i Kaliniću sledeća meta Paulijus Jankunas. Legenda Žalgirisa je odigrao 392 meča u Evroligi i ako Subotičanin bude i naredne sezone u ovom takmičenju izvesno je da će ga preteći.

Na listi su još Nik Kalates, Jan Veseli, a pet igrača sa najviše mečeva su Serhio Rodriges (405), Kostas Papanaikolau (419), Kajl Hajns (425), Kostas Slukas (455) i Serhio Ljulj (473).