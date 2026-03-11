Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 19 poena, uz tri asistencije, Isak Bonga je ostvario dabl-dabl učinak sa 16 poena i 11 skokova, uz pet asistencija, dok je Dilan Osetkovski upisao 13 poena i četiri uhvaćene lopte.

- Popravili smo sve što je trebalo, odigrali smo veoma dobro i naporno, hvatali skokove, ničije lopte i uradili smo prosto bolji posao u ovoj napornoj fizički zahtevnoj utakmici. Prilagodili smo se, igrali čvrsto i pametno i osigurali kontrolu lopte, a bili smo i mirnije i što je najvažnije pobedili smo. Saigrači su mi dali samopouzdanje, verovali su mi i dobro je kada odigram ovako, ali pobeda je pobeda - kazao je košarkaš Partizana koji je odigrao maestralnu partiju.