Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostovanju ekipu Virtusa iz Bolonje sa 88:82 (29:25, 23:23, 13:15, 23:19), u utakmici 31. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 19 poena, uz tri asistencije, Isak Bonga je ostvario dabl-dabl učinak sa 16 poena i 11 skokova, uz pet asistencija, dok je Dilan Osetkovski upisao 13 poena i četiri uhvaćene lopte.

Virtus - Partizan 2025/26 Foto: Bianca Costantini / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon meča utiske je sumirao Isak Bonga koji je rekao:

- Popravili smo sve što je trebalo, odigrali smo veoma dobro i naporno, hvatali skokove, ničije lopte i uradili smo prosto bolji posao u ovoj napornoj fizički zahtevnoj utakmici. Prilagodili smo se, igrali čvrsto i pametno i osigurali kontrolu lopte, a bili smo i mirnije i što je najvažnije pobedili smo. Saigrači su mi dali samopouzdanje, verovali su mi i dobro je kada odigram ovako, ali pobeda je pobeda - kazao je košarkaš Partizana koji je odigrao maestralnu partiju.

