Slušaj vest

Miško Ražnatović je reagovao na vest koja se pojavila vezano za dolazak Koste Kondića u redove crno-belih.

Kondić veoma dobro igra za Dubai u debitantskoj sezoni ovog kluba u Evroligi.

Ove nedelje se pojavila informacija da je dogovoren njegov dolazak u Partizan na kraju sezone, ali Ražnatović se brzo oglasio.

"Kosta Kondić je pod ugovorom sa Dubaijem sve do kraja sezone 2027/28!", poručio je Ražnatović.

Kosta Kondić u dresu Dubaija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Djordje Kostic ©/2025 Djordje Kostic/Starsport.rs ©

Kondić je igrao na 10 utakmica Evrolige i na njima je, za oko 15 minuta u proseku beležio 6,1 poena, 1,6 asistencija, 1,4 skokova i blizu jedne ukradene lopte po utakmici.

Kada je reč o ABA ligi, na devet mečeva ima prosek od 10,1 poena, 2,3 skokova i dve asistencije.

Ne propustiteEvroligaSlavlje crno-belih u Italiji: Pogledajte kako je Partizan srušio ekipu Virtusa (VIDEO)
KK Partizan, Virtus, Evroliga
Evroliga"GUBILI SMO U POSLEDNJIM MINUTIMA, A DANAS..." Penjaroja otkrio čime je posebno zadovoljan u pobedi nad Virtusom
Đoan Penjaroja
EvroligaBONGA ODIGRAO MAESTRALNI MEČ PROTIV VIRTUSA, PA PORUČIO: "Saigrači su mi dali samopouzdanje, verovali su mi i dobro je kada odigram ovako"
KK Partizan, Virtus, Evroliga
EvroligaPRVE REČI PENJAROJE POSLE TRIJUMFA U BOLONJI: Naplatili smo sve to jednom pobedom na gostovanju
PARTIZAN-OLYMPIACOS_63.JPG

Bonus video:

Dvejn Vašington reakcija na promašaj Karlika Džounsa Izvor: Arena Sport