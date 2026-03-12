Slušaj vest

Miško Ražnatović je reagovao na vest koja se pojavila vezano za dolazak Koste Kondića u redove crno-belih.

Kondić veoma dobro igra za Dubai u debitantskoj sezoni ovog kluba u Evroligi.

Ove nedelje se pojavila informacija da je dogovoren njegov dolazak u Partizan na kraju sezone, ali Ražnatović se brzo oglasio.

"Kosta Kondić je pod ugovorom sa Dubaijem sve do kraja sezone 2027/28!", poručio je Ražnatović.

1/8 Vidi galeriju Kosta Kondić u dresu Dubaija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Djordje Kostic ©/2025 Djordje Kostic/Starsport.rs ©

Kondić je igrao na 10 utakmica Evrolige i na njima je, za oko 15 minuta u proseku beležio 6,1 poena, 1,6 asistencija, 1,4 skokova i blizu jedne ukradene lopte po utakmici.

Kada je reč o ABA ligi, na devet mečeva ima prosek od 10,1 poena, 2,3 skokova i dve asistencije.

Bonus video: