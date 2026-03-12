Jedan od najmoćnijih košarkaških agenata se oglasio zbog potencijalnog pojačanja Partizana.
Evroliga
PARTIZAN DOGOVORIO VELIKI TRANSFER?! Miško Ražnatović se odmah oglasio!
Miško Ražnatović je reagovao na vest koja se pojavila vezano za dolazak Koste Kondića u redove crno-belih.
Kondić veoma dobro igra za Dubai u debitantskoj sezoni ovog kluba u Evroligi.
Ove nedelje se pojavila informacija da je dogovoren njegov dolazak u Partizan na kraju sezone, ali Ražnatović se brzo oglasio.
"Kosta Kondić je pod ugovorom sa Dubaijem sve do kraja sezone 2027/28!", poručio je Ražnatović.
Kosta Kondić u dresu Dubaija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Djordje Kostic ©/2025 Djordje Kostic/Starsport.rs ©
Kondić je igrao na 10 utakmica Evrolige i na njima je, za oko 15 minuta u proseku beležio 6,1 poena, 1,6 asistencija, 1,4 skokova i blizu jedne ukradene lopte po utakmici.
Kada je reč o ABA ligi, na devet mečeva ima prosek od 10,1 poena, 2,3 skokova i dve asistencije.
