Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova igraju meč 31. kola Evrolige protiv lidera elitnog takmičenja, ekipe Fenerbahčea.

Susret se igra u Beogradskoj Areni, a očekivanja pred ovu utakmicu izneo je trener Zvezde, Saša Obradović.

- Nije samo rezultatski, oni su i igrom najbolja ekipa u Evroligi. Prošli su i kroz povrede glavnih igrača, a oni i dalje drže visok ritam u igri, visok nivo i onako što se kaže, "dave" timove do neke određene granice gde mnogi odustaju u tom nekom samom kraju. Mi ćemo možda da propustimo neki napad, neki šut i sve to, ali ne smemo da prestanemo da igramo tu kompetitivnost, da igramo čvrsto u odbrani i na isti način kao i oni, pokušati... Očekuješ da rezultat negde dođe prema tebi - počeo je priču Obradović, pa se osvrnuo na Tajsona Kartera koji je dugo bio van sastava, a vratio se na meču protiv Kluža u ABA ligi:

- Karter je isto jedan igrač od koga očekuješ i tako je bilo na početku. Moraš da budeš strpljiv, moraš da insistiraš, on još nije na nivou koji se očekuje iz opravdanih razloga, ali eto i to je isto mnogo važno da ga trener istrpi.

Nastavio je Obradović potom o samom meču protiv Fenerbahčea i otkrio je kako se ekipa sprema za ovaj duel.

- Postoji hiljadu metoda, ali važno je da pre svega opet radimo stvari koje su nam eto što kaže bile kvalitet u prošlosti. Podsetiti se na to i to je jedna od metoda. Mnoge stvari zavise i individualno kako se i sami igrači van terena spremaju, i sve to su neke navike, rutine koje praviš, a ja mislim da je to isto posledica onoga što treba da radiš kad ti dođu najteže utakmice. Znači koliko praviš dobru odstupnicu negde i u nekim pobedama, nekim ljudima koji to znaju kako da rade. Onda njima je verovatno lakše da igraju utakmicu i da se manje obaziru na greške. To je jedna isto stvar o kojoj treba da se vodi računa, znači da se što kraće ostane u nekoj grešci i da se ponovo vraćamo na one fizičke stvari koje treba da radimo - zaključio je Saša Obradović.

