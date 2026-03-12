Evroliga je donela odluku o kazni posle 30. kola.
EVROLIGA KAZNILA CRVENO-BELE! Navijači pravili haos na derbiju, odmah stigla reakcija
Jedina kažnjena ekipa posle 30. runde Evrolige je Olimpijakos.
Crveno-beli iz Pireja su sankcionisani zbog ponašanja svojih navijača i uvredljivih pesama i skandiranja u toku utakmice protiv Panatinaikosa.
Olimpijakos će morati da plati 7.000 evra, a kazna je dodeljena prema članu 29.2.f Disciplinskog kodeksa Evrolige.
Inače, Olimpijakos je kao domaćin pobedio najvećeg rivala rezultatom 86:80.
