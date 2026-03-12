Slušaj vest

Jedina kažnjena ekipa posle 30. runde Evrolige je Olimpijakos.

Crveno-beli iz Pireja su sankcionisani zbog ponašanja svojih navijača i uvredljivih pesama i skandiranja u toku utakmice protiv Panatinaikosa.

Olimpijakos će morati da plati 7.000 evra, a kazna je dodeljena prema članu 29.2.f Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Inače, Olimpijakos je kao domaćin pobedio najvećeg rivala rezultatom 86:80.

Ne propustiteEvroligaOBRADOVIĆ PRED OKRŠAJ SA FENEROM PRIČAO O TAJSONU KARTERU: "Moramo ga istrpeti..."
Saša Obradović
EvroligaPARTIZAN DOGOVORIO VELIKI TRANSFER?! Miško Ražnatović se odmah oglasio!
Karsen Edvards i Kosta Kondić
EvroligaSlavlje crno-belih u Italiji: Pogledajte kako je Partizan srušio ekipu Virtusa (VIDEO)
KK Partizan, Virtus, Evroliga
Evroliga"GUBILI SMO U POSLEDNJIM MINUTIMA, A DANAS..." Penjaroja otkrio čime je posebno zadovoljan u pobedi nad Virtusom
Đoan Penjaroja

Bonus video:

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir