Nakon pet meseci pauze Karter se vratio u tim. Igrao je devet i po minuta na utakmici protiv Kluža u ABA ligi, a sada se očekuje njegov povratak u Evroligu.

"Osećam se dobro. Dobro je biti nazad. Bilo je ovo dugih pet meseci. Sada sam uzbuđen".

Poslednju Evroligašku utakmicu je odigrao protiv Fenerbahčea 10. oktobra prošle godine.

Crveno-beli su u trećem kolu zabeležili prvu pobedu i to u Istanbulu. Karter je postigao 15 poena, a nakon utakmice se požalio na bol.

Ubrzo je klub objavio da košarkaš ima plućnu emboliju.

"Biti u bolnici i izaći... Saznanje da ću moći da igram. Nikada nisam imao ozbiljnu povredu, niti sam ikada bio toliko van terena. Ponosan sam. Imao sam jako veliku podršku od porodice i tima".

Zanimljivo je da se Amerikanac vraća upravo protiv Fenerbahčea.

"Oba tima su se promenila, bilo je to pre pet meseci. Definitivno je ironično to što ću pre i posle odustvova igrati protiv istog tima. Često sam razmišljao o toj utakmici, posebno kada sam počeo oporavak. Bilo je sjajno što smo pobedili", poručio je Tajson Karter.

Utakmica Crvena zvezda - Fenerbahče je na programu u petak od 20 časova. Crveno-beli će pokušati da prekinu niz turskog tima od devet pobeda u Evroligi, a 19 ukupno.

Od te utakmice koja je odigrana u Istanbulu 10. oktobra, Fenerbahče je zabeležio samo šest poraza i 42 pobede.

