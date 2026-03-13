Crvena zvezda će u 31. kolu Evrolige igrati protiv Fenerbahčea.
EVROLIGA
KOME ĆE PETAK 13. BITI BAKSUZAN?! Crvena zvezda bi da prekine nestvaran niz lidera! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu protiv Fenerbahčea
Crveno-beli će u Beogradskoj areni dočekati najbolju ekipu u Evropi u ovom trenutku.
Fenerbahče u Beograd stiže nakon devet vezanih pobeda u Evroligi, a 19 ukupno. Tim Saše Obradovića će pokušati da prekine zaj niz.
Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Utakmica Crvena zvezda - Fenerbahče će početi u 20 časova.
Tekstualni prenos iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos moći ćete da gledate na televiziji "Arena premium 1".
