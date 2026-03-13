Slušaj vest

Crveno-beli će u Beogradskoj areni dočekati najbolju ekipu u Evropi u ovom trenutku.

Fenerbahče u Beograd stiže nakon devet vezanih pobeda u Evroligi, a 19 ukupno. Tim Saše Obradovića će pokušati da prekine zaj niz.

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Utakmica Crvena zvezda - Fenerbahče će početi u 20 časova.

Tekstualni prenos iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos moći ćete da gledate na televiziji "Arena premium 1".

