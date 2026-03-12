- Impresivno, imaju niz od 19 pobeda… Ne može to mnogo timova da uradi. Sutra će biti teška utakmica. Moramo da ih usporimo. Teško je nekoga potpuno zaustaviti, ali bar da pokušamo da ih ograničimo. Biće potreban timski rad. Prilično su dobro izbalansirani. Imaju eksplozivne bekove, kreativne bekove. Mogu da podele loptu u napadu. Imaju prilično dobre igrače. Razgovarali smo nakon Bajerna, gledali smo snimke, radili na tome. Jednostavno nismo igrali kako treba. Dešava se. Duga je sezona. Naš posao je da to ne dozvolimo. Imali smo prilično dobru sedmicu, uspeli smo da pripremimo meč. Siguran sam da će svi imati energije i biti spremni - rekao je Bolomboj.