OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE: Ovo se ne pamti! Evo gde je Crvena zvezda
U četvrtak uveče odigrano je šest utakmica 31. kola Evrolige.
I ne može se reći da je Crvena zvezda dobila dobre rezultate iz Monaka i Sarajeva.
Čak šest ekipa trenutno ima po 17 pobeda, i dele mesta od petog do desetog.
Ipak, ima nijansi. Hapoel ima čak tri utakmice manje, a Crvena zvezda i Barselona po jednu u odnosu na Žalgiris, Monako i Panatinaikos.
Monako se, uprkos teškoj situaciji tokom koje su klub napustili trener i nekolicina igrača, sa samo devet igrača suprotstavio Olimpijakosu i savladao ga. Time su se "Kneževi" izjednačili sa Zvezdom.
Do 17. pobede je stigao i Panatinaikos, koji je u Atini savladao Žalgiris.
Real je u jednom od derbija kola savladao Valensiju, te obe ekipe sada imaju po 20 pobeda, koliko ima i Olimpijakos. Ove tri ekipe dele od drugog do četvrtog mesta.
Međutim, u igru se uključio i Dubai. Tim iz Emirata se preselio u Sarajevo, ali je na novom "domaćem" terenu savladao Baskoniju za svoju 16. pobedu, čime je prišao na samo pobedu zaostatka za Zvezdom. Dubai ima i zaostalu utakmicu protiv Partizana, pa bi mogao potpuno da se uključi u borbu za doigravanje.
U petak su na programu tri utakmice. Crvena zvezda od 20 časova dočekuje Fenerbahče. Ali, po pitanju doigravanje biće izuzetno bitni rezultati utakmica Barselona - Hapoel i Armani - Makabi.