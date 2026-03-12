Slušaj vest

U četvrtak uveče odigrano je šest utakmica 31. kola Evrolige.

I ne može se reći da je Crvena zvezda dobila dobre rezultate iz Monaka i Sarajeva.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Čak šest ekipa trenutno ima po 17 pobeda, i dele mesta od petog do desetog.

Ipak, ima nijansi. Hapoel ima čak tri utakmice manje, a Crvena zvezda i Barselona po jednu u odnosu na Žalgiris, Monako i Panatinaikos.

Monako se, uprkos teškoj situaciji tokom koje su klub napustili trener i nekolicina igrača, sa samo devet igrača suprotstavio Olimpijakosu i savladao ga. Time su se "Kneževi" izjednačili sa Zvezdom.

Do 17. pobede je stigao i Panatinaikos, koji je u Atini savladao Žalgiris.

Real je u jednom od derbija kola savladao Valensiju, te obe ekipe sada imaju po 20 pobeda, koliko ima i Olimpijakos. Ove tri ekipe dele od drugog do četvrtog mesta.

Tabela Evrolige
Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Međutim, u igru se uključio i Dubai. Tim iz Emirata se preselio u Sarajevo, ali je na novom "domaćem" terenu savladao Baskoniju za svoju 16. pobedu, čime je prišao na samo pobedu zaostatka za Zvezdom. Dubai ima i zaostalu utakmicu protiv Partizana, pa bi mogao potpuno da se uključi u borbu za doigravanje.

U petak su na programu tri utakmice. Crvena zvezda od 20 časova dočekuje Fenerbahče. Ali, po pitanju doigravanje biće izuzetno bitni rezultati utakmica Barselona - Hapoel i Armani - Makabi.

Ne propustiteEvroligaČUDO U MINHENU: Efes nadoknadio 16 poena minusa i trojkom uz zvuk sirene pobedio Bajern
Efes, KK Bajern, Evroliga
EvroligaVUČIĆ O VEČITIMA: Ne razumem nedisciplinu u Zvezdi! Željko Obradović je najveći svih vremena, ali fasciniran sam Penjarojom! Neverovatan je tip
Screenshot 2026-03-12 214551.png
EvroligaREAL BEZ MILOSTI U ŠPANSKOM DERBIJU: Valensija pretrpela težak poraz u Madridu
KK Real Madrid
EvroligaZVEZDA DOBILA LOŠE VESTI IZ SARAJEVA: Dubai se opasno primakao crveno-belima
KK Dubai, Aleksa Avramović, Džanan Musa
EvroligaMILUTINOV TRAGIČAR! Neverovatna pobeda Monaka protiv Olimpijakosa: Ostali bez trenera i pola tima, kao i bez Džejmsa tokom meča
profimedia-1056651445.jpg

Arena eksplodirala posle trojke Batlera Izvor: Kurir