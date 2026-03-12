Slušaj vest

Tokom aktuelne sezone u KK Partizan bilo je veoma turbulentno i van parketa, a jedna od najintrigantnijih priča svakako je bila situacija oko Džabarija Parkera.

Najskuplje prošlog leta dovedeno pojačanje i jedno od najzvučnijih imena u crno-belom dresu nikako se nije uklopilo u sistem Partizana, a njegova epizoda u crno-belom završila je mnogo ranije nego što su navijači i klub očekivali, i to na način koji na početku sigurno nikome nije pao na pamet.

Tokom boravka u Beogradu, Parker nije pokazivao očekivani kvalitet na terenu.

Često je slavni košarkaš delovao frustrirano, nezadovoljno i bez motivacije. O njegovom odlasku iz Partizana govorio je košarkaš crno-belih Aleksej Pokuševski, koji je otkrio da su igrači iz medija saznali za njegov odlazak.

"Sve ovo što se izdešavalo – mislim da neki igrači ne prožive za celu karijeru. Za odlazak Parkera nismo znali, saznali smo preko novina. On je bio odstranjen, nije bio u rotaciji. Stvarno je dobar momak, nemam ništa loše da kažem o njemu", rekao je Aleksej za B92.sport.

"Od prvog dana se videlo da je on možda malo drugačiji. Pokušavali smo da mu objasnimo, on je pokušavao da razume gde je, ali to jednostavno nije njegov stil, što je korektno. Na terenu to nije izgledalo kako treba, ni kod nas ni kod njega, i to je dovelo do toga da ne bude u klubu. Želim mu sve najbolje", rekao je Pokuševski u razgovoru za B92.sport.

Pokuševski je takođe otkrio kako je izgledala atmosfera u svlačionici, prema njegovim rečima, svi su se trudili da Parkeru približe šta znači igrati za Partizan.

