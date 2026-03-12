Slušaj vest

Očajna forma Monaka koštala ga je odlaska trenera Vasilisa Spanulisa i nekoliko igrača, ali uprkos svemu "Kneževi" su zabeležili pobedu u Evroligi.

U utakmici 31. kola Monako je na domaćem terenu savladao Olimpijakos 81:80.

Ključne poene postigao je Metju Strazel četiri sekunde pre kraja. U preostalom vremenu Olimpijakos je pokušao akciju, loptu je došla do Milutinova, ali je srpski reprezentativac promašio šut za pobedu.

Majkl Džejms se povredio u finišu meča, pa ga nije bilo kada se rešavao meč. Uprkos povredi u finišu meča, Džejms je sa 14 poena predvodio svoj tim do 17. evroligaške pobede. Po 16 poena su postigli Tajs i Blosomgejm. Nedović je meč završio sa devet poena.

Tajler Dorsi je sa 19 poena predvodio Olimpijakos, ali su Grci ostali na 20 pobeda.

U narednom kolu, Monako će u Istanbulu gostovati Efesu, dok će Olimpijakos u Atini dočekati Fenerbahče.