Slušaj vest

Košarkaši Dubaija promenili su halu u kojoj igraju utakmice kao domaćini, ali ne i naviku da pobeđuju.

U prvoj utakmici u sarajevskoj "Zetri" Dubao je savladao Baskoniju rezultatom 100:94.

Dubai - Asvel 2025/26 Foto: VBKS

 Tim Jurice Golemca je upisao 16. pobedu i tako se približio na samo pobedu zaostatka za Zvezdom, koja ima utakmicu manje.

Bejkon je sa 23 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Po 17 poena su postigli Kabengele i Musa, a Petrušev 11, koliko je imao i Rajt.

Aleksa Avramović je upisao sedam poena.

U španskom timu Diakite je postigao 27 poena, Omoruji 18, a Simons 14.

Ne propustiteEvroligaMILUTINOV TRAGIČAR! Neverovatna pobeda Monaka protiv Olimpijakosa: Ostali bez trenera i pola tima, kao i bez Džejmsa tokom meča
profimedia-1056651445.jpg
EvroligaBOLOMBOJ ZNA KAKO SRUŠITI MOĆNI FENERBAHČE: "Teško je nekoga potpuno zaustaviti, ali bar da pokušamo da ih..."
kk1.jpg
EvroligaSUDBINA SE POIGRALA SA KOŠARKAŠEM KOJI JE PUNO NEDOSTAJAO ZVEZDI! Protiv Fenerbahčea odigrao poslednji meč, protiv Fenerbahčea se i vraća!
Tajson Karter u dresu Crvene zvezde
EvroligaEVROLIGA KAZNILA CRVENO-BELE! Navijači pravili haos na derbiju, odmah stigla reakcija
Navijači Olimpijakosa

Džanan Musa besan na utakmici Crvena zvezda - Dubai Izvor: Kurir