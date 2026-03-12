Slušaj vest

Košarkaši Dubaija promenili su halu u kojoj igraju utakmice kao domaćini, ali ne i naviku da pobeđuju.

U prvoj utakmici u sarajevskoj "Zetri" Dubao je savladao Baskoniju rezultatom 100:94.

Tim Jurice Golemca je upisao 16. pobedu i tako se približio na samo pobedu zaostatka za Zvezdom, koja ima utakmicu manje.

Bejkon je sa 23 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Po 17 poena su postigli Kabengele i Musa, a Petrušev 11, koliko je imao i Rajt.

Aleksa Avramović je upisao sedam poena.

U španskom timu Diakite je postigao 27 poena, Omoruji 18, a Simons 14.