Evroliga
ZVEZDA DOBILA LOŠE VESTI IZ SARAJEVA: Dubai se opasno primakao crveno-belima
Košarkaši Dubaija promenili su halu u kojoj igraju utakmice kao domaćini, ali ne i naviku da pobeđuju.
U prvoj utakmici u sarajevskoj "Zetri" Dubao je savladao Baskoniju rezultatom 100:94.
Dubai - Asvel 2025/26 Foto: VBKS
Tim Jurice Golemca je upisao 16. pobedu i tako se približio na samo pobedu zaostatka za Zvezdom, koja ima utakmicu manje.
Bejkon je sa 23 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Po 17 poena su postigli Kabengele i Musa, a Petrušev 11, koliko je imao i Rajt.
Aleksa Avramović je upisao sedam poena.
U španskom timu Diakite je postigao 27 poena, Omoruji 18, a Simons 14.
