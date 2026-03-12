Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Reala bio je Mario Hezonja sa 16 poena. Gabrijel Dek je dodao 14 poena i šest skokova, Trej Lajls je postigao 12 poena, dok je Fakundo Kampaco upisao devet poena i devet asistencija.

U ekipi Valensije najefikasniji je bio Žan Montero sa 18 poena. Đosep Puerto je dodao 11 poena, dok su po osam poena postigli Serhio de Larea, Omari Mur i Haime Pradilja, koji je upisao i 10 skokova.

Oba kluba imaju po 20 pobeda i 11 poraza, Real Madrid je treći na tabeli, a Valensija četvrta.

Real Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Kaunasu protiv Žalgirisa, dok će Valensija dočekati Barselonu.

(Beta)

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir