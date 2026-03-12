Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije, dotakao se učešća večitih rivala Crvene zvezde i Partizana u Evroligi.

Vučić je bio prilično oštar prema Crvenoj zvezdi, za koju ne krije da navija.

"Ne znam šta će Zvezda da uradi, bio bih srećan da igra F4. Ja sam predvideo da će na F4 da igraju četiri balkanske ekipe: Olimpijakos Panatinaikos, Fenerbahče i Zvezda, verovatno sam promašio. To sam rekao pre tri meseca. Mislim da su to najkvalitetnije ekipe. Nisam srećan kako Zvezda igra odbranu osam mečeva zaredom, primi 50 poena za poluvreme. Ne razumem tu vrstu nediscipline. Jesam zvezdaš, nije sporno, volim Zvezdu, ali... ali sam fasciniran Penjarojom, obožavam tog trenera, divim mu se. Čitavih 40 minuta nijednog sekunda njegovi igrači nemaju nedostatak koncentracije, nijednog sekunda ne daju kontranapad, nijednog sekunda u preuzimanju nisu zaostali. Iako imaju manjak kvaliteta ponekad, nadoknade sve. Neverovatan je tip, Partizan je napravio dugoročno strašan posao.

Dalje je nastavio...

"Željko Obradović je velikan, najveći svih vremena, šta god ja mislio politički o njemu. Ali, bukvalno sam fasciniran Penjarojom. Saša je Zvezdino dete, izuzetan stručnjak, želim mu svaki uspeh, ali pošto se pomalo bavim ovim i učim da budem košarkaški trener, da me neko pita kako bih igrao: ja ne volim trči-skači-šutni košarku, tu divlju košarku, to što se igra u NBA bez plej-ofa ili ono što igra Valensija, to nije košarka mog ukusa. Volim ovo što igra Penjaroja, kako je to uspeo da postavi u nemogućim uslovima".