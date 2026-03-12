Slušaj vest

Košarkaši Efesa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Minhenu Bajern 81:80 (14:17, 12:22, 27:19, 28:22), u 31. kolu Evrolige.

Efes, koji je bio u zaostatku tokom čitavog meča, do pobede je stigao trojkom Kola Svajdera u poslednjim sekundama utakmice.

Najbolji kod Efesa bio je Džordan Lojd sa 20 poena, a pratili su ga Pi Džej Doužer sa 12, Šehmuz Hazer sa 11 i Erdžan Osmani sa 10 poena.

Najefikasniji kod Bajerna bili su Ksavijer Retan-Mejs sa 15 i Andreas Obst sa 13 poena.

Efes je na 18. mestu sa 10 pobeda i 21 porazom, a Bajern je na 14. poziciji sa skorom 13/18.

U narednom kolu, Efes će u Istanbulu dočekati Monako, dok će Bajern ugostiti Dubai.