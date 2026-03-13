Pogledajte najzanimljivije detalje sa susreta Bajern - Efes.
EVROLIGA
Drama za infarkt i košmar za Pešićev Bajern: Efes srušio tim iz Minhena trojkom u poslednjoj sekundi - pogledajte detalje sa ove utakmice (VIDEO)
Slušaj vest
U četvrtak, 12. marta, odigrano je ukupno pet mečeva Evrolige i na svim utakmicama bilo je uzbuđenja.
Evroliga, četvrtak, 12. mart Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Gustavo Valiente / Xinhua News / Profimedia
Vidi galeriju
Najveća drama viđena je na meču između Bajerna i Efesa gde je turski tim slavio sa 81:80 i to trojkom u poslednjoj sekundi.
Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši