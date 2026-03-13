Slušaj vest

U četvrtak, 12. marta, odigrano je ukupno pet mečeva Evrolige i na svim utakmicama bilo je uzbuđenja.

Evroliga, četvrtak, 12. mart Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Gustavo Valiente / Xinhua News / Profimedia

Najveća drama viđena je na meču između Bajerna i Efesa gde je turski tim slavio sa 81:80 i to trojkom u poslednjoj sekundi.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Ne propustiteEvroliga"Kraljevski" klub demonstrirao moć: Pogledajte kako je Real uništio Valensiju (VIDEO)
Teo Maledon na meču Real - Valensija Evroliga
EvroligaFrancuski derbi pripao Parizu, Asvel morao da položi oružje: Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča (VIDEO)
Pariz - Asvel Evroliga
EvroligaDrama i srećan kraj za domaćina: Pogledajte kako je Panatinaikos savladao Žalgiris (VIDEO)
Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris
EvroligaKOME ĆE PETAK 13. BITI BAKSUZAN?! Crvena zvezda bi da prekine nestvaran niz lidera! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu protiv Fenerbahčea
zvezda-bayern-7635611.JPG

 BONUS VIDEO:

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir