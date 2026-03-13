Slušaj vest

Centar Panatinaikosa, Matijas Lesor, vratio se na teren posle teške povrede i pauze od skoro godinu dana.

Bivši as Partizana posle meča protiv Žalgirisa u kom je Panata stigla do pobede rezultatom 92:88, zahvalio se na podršci svima, a posebno Grobarima.

- Dobijao sam poruke sa svih strana, iz celog sveta i ne mogu dovoljno da zahvalim svim tim ljudima. Navijači Panatinaikosa su bili ogromna podrška. I navijači Partizana su me mnogo podržavali. Znate, to su dva kluba koja nosim u srcu - rekao je Lesor, pa dodao:

- Moja porodica je sve ovo prošla zajedno sa mnom tokom poslednjih godinu i po dana. Njihova podrška bila je neverovatna. Bez njih sigurno ne bih uspeo.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris

Zatim je Lesor sa osmehom na licu istakao kako nije lako podneo susret protiv Žalgirisa.

- Osećam se umorno. Srećan sam zbog pobede. Najvažnije je da mogu da pomognem timu da pobeđuje. Nalazimo se u veoma važnom delu sezone i morali smo ponovo da počnemo da pobeđujemo. Drago mi je što smo to uspeli sada. Pokušao sam da odradim svoju uobičajenu rutinu tokom zagrevanja i da pristupim utakmici isto kao i pre povrede. Naravno, osećao sam adrenalin i uzbuđenje. Trudio sam se da se smirim i da meču pristupim kao i uvek. Nisam želeo da budem u prvom planu, već da tim bude u centru pažnje. Morali smo da dođemo do pobede i tako sam pristupio utakmici. Nisam želeo ništa da dokazujem, niti da glumim heroja, već jednostavno da budem dobar timski igrač i pomognem ekipi da pobedi. To je bio moj cilj i to smo uspeli da ostvarimo

Zatim je Lesor otkrio i kako njegov sin konačno nije zaspao na meču. Matson Lesor je čak imao i transparent na kom je pisalo "Pažnja, moj tata se vratio na parket".

- Prvi put se desilo da moj sin nije zaspao tokom utakmice! Možda ću morati da ga uspavam pa da onda proslavim sa ostatkom porodice - istakao je nasmejani Lesor, pa dodao:

- Doček koji sam dobio od navijača Panatinaikosa je nešto što ću zauvek nositi u srcu. Ne mogu dovoljno da im se zahvalim. Najbolji način da to uradimo jeste da im donesemo ono čemu se nadaju. Neću to izgovoriti jer sam sujeveran, ali svi znaju na šta mislim

