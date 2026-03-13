Slušaj vest

Ekipa Panatinaikosa savladala je Žalgiris sa 92:88, a trener tima iz Atine, Ergin Ataman, imao je svoj šou na konferenciji za medije po završetku meča.

Turčin je zagrmeo jače nego ikada i novinarima rekao sledeće.

- Videćete me kako dižem pesnicu u vazduh kada osvojimo grčku ligu i Evroligu. Ne zanima me to što smo izgubili nekoliko mečeva u Grčkoj. Svi na društvenim mrežama pričaju o meni, govore kako Ataman treba da ode, kako sam najgori trener u Evropi, pa i na svetu. Svi znaju moje rezultate, tako da me ne zanima. Ne slavim pobede u regularnom delu sezone. Ne zanima me šta ljudi pričaju o meni i mom timu.

Ergin Ataman

Zatim se Ataman dotakao i problema sa kojima se klub suočavao.

- U određenim momentima sezone smo imali probleme i nismo igrali dobro, ali smo u ovom meču bili mnogo bolji sa Lesorom u timu. Odigrali smo meč koji je izgledao slično kao onaj kada smo osvojili titulu u mojoj prvoj sezoni, nastavićemo da igramo u ovom sistemu. Žao mi je svih ljudi sa društvenih mreža koji posle ovog meča neće moći da pričaju. Moraće da nađu neku drugu temu. Ali, ponoviću, od mene ćete videti opet pesnicu u vazduhu kada osvojimo titulu, kao kada smo osvojili Kup - zaključio je Ergin Ataman.

