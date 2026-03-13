Slušaj vest

Košarkaš Fenerbahčea Vejd Boldvin, govorio je srpskim učesnicima u Evorligi, Partizanu i Crvenoj zvezdi.

"Pogledajte samo šta je Partizan trebalo da bude na početku sezone. Praktično se sve raspalo na razne načine - od odlaska Željka Obradovića, preko povrede Karlika Džonsa, do situacije sa Džabarijem Parkerom. Čini se da je Isak Bonga tokom cele sezone bio čas zdrav, čas povređen. Izgubili su Vanju Marinkovića koji je bio kapiten ekipe zbog teške povrede. Bukvalno od početka pa sve do sada nisu uspeli da pronađu nikakav ritam. Njih je ove sezone pogodilo praktično sve loše što može da se desi“, izjavio je Vejd Boldvin u razgovoru za Basketball Sphere.

Prelazak u Partizna nikada nije bio opcija za američkog beka u leto 2024. godine, kada je stigao u Istanbul.

"Ne, jedine opcije koje sam imao bile su Los Anđeles Klipersi, povratak u Makabi Tel Aviv, kao i Real Madrid i Fenerbahče. To su bila tri ili četiri tima koje sam razmatrao. Izabrao sam Istanbul“.

1/8 Vidi galeriju Vejd Boldvin Foto: Profimedia

Govorio je i o narednom rivalu, Crvenoj zvezdi, sa kojom igra večeras, u Beogradskoj areni.

"Za Evroligu je zaista dobro da jedan od dva, ako ne i oba srpska tima budu među boljima u takmičenju. To jednostavno čini ligu uzbudljivijom. Zbog toga još više želite da igrate u takvim atmosferama. Veoma smo uzbuđeni što ćemo igrati protiv takvog suparnika. Zvezda ima fenomenalne igrače – Džared Batler, Džordan Nvora, Kodi Miler-Mekintajer, Čhima Moneke… Njihov tim je zaista pun kvaliteta. Deluje i da Saša Obradović unosi više energije u ekipu nego Janis Sferopulos. Sa strane, čini se da je raspoloženje u timu veoma dobro“.

Govorio je o svom sunarodniku, Džaredu Batleru, koji je se lako privikao na evropsku košarku u Crvenoj zvezdi.

"Nisam gledao Batlera previše. Pratim statistiku sa utakmica i povremeno ga ispratim između toga. Ovo će mi biti prva prilika da ga vidim uživo na terenu i da igram protiv njega. Očigledno je da ima poštovanje svojih saigrača, već po načinu na koji mu daju loptu da rešava određene situacije u napadu. Stekao je i poštovanje navijača. To je verovatno i najteža stvar za jednog američkog igrača, posebno za novajliju – da pridobije ljude koji dolaze da ga gledaju kako igra. Deluje da je on u tome uspeo. To je prvi korak ka onome što je potrebno da bi pokušao da postane vrhunski igrač u Evropi. Ima izvanrednu sezonu i radujem se našem međusobnom duelu“.

Fenerbahče i Crena zvezda igraju u Beogradskoj areni, u 20 časova. Turski tim na čelu je tabele sa skorom 22-7, dok je Zvezda šesta zahvaljujući bilansu 17-13.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: