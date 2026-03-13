SIGURAN JE! Već se zna ko će biti novi trener Panatinaikosa - bomba!
Budućnost trenera košarkaša Hapoela iz Tel Aviva Dimitrisa Itudisa ponovo je tema u grčkoj košarkaškoj javnosti, nakon što je bivši reprezentativac Grčke Vangelis Mancaris izjavio da očekuje da će iskusni stručnjak sledeće sezone preuzeti Panatinaikos.
Mancaris, nekadašnji igrač Olimpijakosa, a danas član Mikonosa, izneo je svoja razmišljanja u podkastu portala "SDNA".
- Sledeće sezone Itudis će biti trener Panatinaikosa, kažem vam. To je moja pretpostavka i samo moje mišljenje. Ne znam ništa sa sigurnošću, ali to je moja procena situacije. Dobar sam u čitanju situacija i verujem da će on završiti u Panatinaikosu - rekao je Mancaris.
Itudis je ove sezone preuzeo Hapoel Tel Aviv, dok je prethodno vodio nekoliko evroligaških klubova i osvojio Evroligu sa moskovskim CSKA.
Panatinaikos trenutno vodi Ergin Ataman, ali u grčkim medijima već neko vreme kruže spekulacije o mogućim promenama na klupi atinskog kluba.
