Budućnost trenera košarkaša Hapoela iz Tel Aviva Dimitrisa Itudisa ponovo je tema u grčkoj košarkaškoj javnosti, nakon što je bivši reprezentativac Grčke Vangelis Mancaris izjavio da očekuje da će iskusni stručnjak sledeće sezone preuzeti Panatinaikos .

- Sledeće sezone Itudis će biti trener Panatinaikosa, kažem vam. To je moja pretpostavka i samo moje mišljenje. Ne znam ništa sa sigurnošću, ali to je moja procena situacije. Dobar sam u čitanju situacija i verujem da će on završiti u Panatinaikosu - rekao je Mancaris.