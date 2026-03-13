U Monaku problemima nema kraja!

Nakon finansijske krize koja lomi klub i odlaska Vasilisa Spanulisa sa mesta trenera, Monako se sada suočio sa novim problemom.

Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Naime, lider ovog tima Majk Džejms doživeo je neugodnu povredi i prema prvim procenama na terenu ga neće biti dve do tri nedelje.

Ove sezone Džejmsov učinak je 16,7 poena, 3,4 skoka i 6,6 asistencija u proseku po meču.

Monako se nalazi u zoni doigravanja sa učinkom 17-14.

Ne propustiteFudbalGVARDIOLA UPOZORAVA: Ako ne osvojimo bodove protiv Vest Hema, gotova je borba za titulu
profimedia-0962471845.jpg
KošarkaUŽAS U HRVATSKOJ! Košarkaš Splita zakucao, konstrukcija mu pala na glavu! (VIDEO)
Koš pao igraču Splita na glavu
EvroligaDELIJE NAPUNILE ARENU DO POSLEDNJEG MESTA: Navijači Zvezde igrač više protiv Fenerbahčea
Delije
EvroligaSAŠA OBRADOVIĆ RAZBESNEO DELIJE IZBOROM TIMA ZA FENER? Da li je pogrešio - ponovo?
Saša Obradović

BONUS VIDEO:

Navijači Zvezde napunili Arenu na meču sa Fenerbahčeom Izvor: Kurir