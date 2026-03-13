Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Fenerbahče 79:73 (17:20, 16:22, 28:14, 18:17), u utakmici 31. kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Čima Moneke sa 21 poenom. Džordan Nvora je dodao 14 poena, Ebuka Izundu je upisao 13 poena, dok je Džered Batler postigao 12 poena.
Kodi Miler-Mekintajer je utakmicu završio sa 10 poena, 12 asistencija i osam skokova.
Pogledajte najbolje momente sa utakmice u beogradskoj Areni.
