Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Fenerbahče u Beogradskoj areni sa 79:73 u utakmici 31. kola Evrolige.

Poseta u Areni, u petak, bila je fenomenalna!

Zvezda je sada objavila i koliko je navijača bilo u Areni. Zvanična brojka je 20.377 navijača, što je treća najveća poseta u Areni ove sezone!

- Hvala svima koji su sinoć ispunili Beogradsku arenu i bili naš šesti igrač protiv Fenerbahčea. Vaša energija, pesma i podrška sa tribina još jednom su pokazali koliko našim igračima znači vetar u leđa sa tribina i koliko je Crvena zvezda velika porodica - stoji u objavi Zvezde na Instagramu.

Ovo je i peti meč na kojem je bilo više od 20.000 navijača. Rekord i dalje drži meč protiv Panatinaikosa, gde je bilo 20.787 navijača. Iza toga je duel protiv Barselone, gde je Arena primila 20.610 navijača, a ovo je treća najveća poseta.

Više od 20.000 navijača bilo je i na meču protiv Real Madrida (20.293) i na meču sa Makabijem (20.127).

Malo je falilo da preko 20.000 bude i na meču sa Olimpijakosom, gde je nedostajalo 79 navijača da se dođe do te brojke.

Do kraja regularnog dela Evrolige Zvezda će odigrati još sedam utakmica, a samo na dve će biti domaćin - protiv Partizanba 2. aprila i protiv Pariza 7. aprila.

