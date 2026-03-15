ŠOK! JEDAN OD NAJBOLJIH IGRAČA EVROLIGE NAJAVIO ODLAZAK U PENZIJU! Postoji jedan uslov - ako se ovo desi ide u penziju: "Ne zato što mi je svega dosta, već..."
Proslavljeni košarkaš Nando De Kolo nagovestio je da bi ova sezona mogla da bude poslednja u njegovoj bogatoj karijeri, naročito ukoliko sa Fenerbahčeom uspe da osvoji titulu u Evroligi.
Iskusni bek, koji ima 38 godina, i dalje je jedan od ključnih igrača istanbulskog tima, ali priznaje da sve češće razmišlja i o životu nakon završetka profesionalne karijere.
"Ako osvojimo Evroligu, da li bih završio karijeru? Da, mislim da bih. Ne zato što mi je svega dosta, već zato što u životu za sve postoji pravi trenutak", rekao je De Kolo u razgovoru za Arena sport.
Iako i dalje u potpunosti uživa na terenu, De Kolo naglašava da su mu porodica, ali i period koji dolazi nakon završetka karijere, podjednako važni.
"I dalje sam prvi koji dolazi na trening i srećan sam dok igram, ali imam porodicu, tri ćerke i nešto što me čeka posle karijere. Nikada neću biti daleko od košarke, ali videćemo", dodao je Francuz.