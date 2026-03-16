Slušaj vest

Bivši as PartizanaJan Veseli na izlaznim je vratima Barselone, preneli su španski mediji.

Kako piše španski AS, katalonski tim ozbiljno razmatra da napravi rekonstrukciju na visokim pozicijama, tako da bi putem izlaznih vrata mogli Veseli, Vili Ernangomez i Jusufa Fal.

Jan Veseli

Navodno nijedan od pomenute trojice nije siguran i postoji realna mogućnost da napusti klub iz Blaugrane, koji uveliko gleda prema drugim opcijama. Barsa je već bacila oko na potencijalne zamene, pa je jedna od njih Mozes Rajt, koji blista u redovima Žalgirisa, a istovremeno se pominje i Danijel Tajs iz Monaka.

Veseli je u Barselonu stigao 2022. godine iz Fenerbahčea sa kojim je pod vođstvom Željka Obradovića 2017. osvojio trofej Evrolige.

Čeh će napuniti 36 godina u aprilu, a navijači Partizana bi rado, da još jednom gledaju svog miljenika u crno-belom dresu iz koga se 2011. otisnuo u NBA ligu.

Da li postoji šansa i da li Partizan uopšte razmatra povratak Veselog u Humsku? To je pitanje Grobare jako zanima...Čeh je uvek dobrodošao "kući" ako pitate navijače crno-belih.

BONUS VIDEO: