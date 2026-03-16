Zbog bezbednosne situacije u regionu, Hapoel i Makabi će svoje utakmice kao domaćini do kraja regularnog dela sezone Evrolige igrati van Izraela
Evroliga
ZBOG TRENUTNE SITUACIJE: Baskonija dočekuje klubove iz Izraela bez publike
Slušaj vest
Predstojeće utakmice košarkaša Baskonije protiv Hapoela iz Tel Aviva i Makabija iz Tel Aviva u Evroligi biće odigrane bez prisustva publike, saopštio je danas španski klub.
Evroliga 2025/26
Vidi galeriju
Baskonija je u svom saopštenju navela da će meč 34. kola Evrolige protiv Hapoela, koji je na programu 27. marta, i utakmica 36. kola protiv Makabija, koja je na programu 7. aprila, biti odigrani bez prisustva publike zbog "trenutne situacije".
Zbog bezbednosne situacije u regionu, Hapoel i Makabi će svoje utakmice kao domaćini do kraja regularnog dela sezone Evrolige igrati van Izraela. Makabi će domaćin biti u Beogradu, a Hapoel u Sofiji.
Reaguj
Komentariši