Slušaj vest

Selektor Košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević postao je sinonim za uspeh turskog Bešiktaša u poslednjih nekoliko sezona.

Nekadašnji trener Zvezde bi ponovo mogao da se okuša u Evroligi, jer sve ide ka tome da se Bešiktaš vrati u elitno evropsko takmičenja.

Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije

Kako prenose turski mediji, Bešiktaš bi mogao, bez ozbira na rezultat u Evrokupu, da naredne sezone napravi iskorak i postane deo elitnog društva. Navodno su pregovori dve strane odmakli i idu u željenom pravcu.

Očekuje se i da Beko postane sponzor tima, što bi dodatno povećalo ulaganja kluba koji ima izuzetnu navijačku bazu, što Evroliga posebno ceni i želi da iskoristi, pogotovo zbog najezde NBA Evrope koja preti da poremeti ekosistem.

BONUS VIDEO:

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir