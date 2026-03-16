VREME JE ZA EVROLIGU! Dušan Alimpijević na pragu velikog izazova sa Bešiktašom!
Selektor Košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević postao je sinonim za uspeh turskog Bešiktaša u poslednjih nekoliko sezona.
Nekadašnji trener Zvezde bi ponovo mogao da se okuša u Evroligi, jer sve ide ka tome da se Bešiktaš vrati u elitno evropsko takmičenja.
Kako prenose turski mediji, Bešiktaš bi mogao, bez ozbira na rezultat u Evrokupu, da naredne sezone napravi iskorak i postane deo elitnog društva. Navodno su pregovori dve strane odmakli i idu u željenom pravcu.
Očekuje se i da Beko postane sponzor tima, što bi dodatno povećalo ulaganja kluba koji ima izuzetnu navijačku bazu, što Evroliga posebno ceni i želi da iskoristi, pogotovo zbog najezde NBA Evrope koja preti da poremeti ekosistem.
