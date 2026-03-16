Košarkaši Panatinaikosa vode ogorčenu borbu za doigravanje u Evroligi.

"Zeleni" iz Atine su trenutno na devetom mestu sa 17 pobeda, koliko imaju još Žalgiris, Monako i Barselona, sa samo jednom pobedom više od Dubaija i Armanija.

Vraški težak posao tim Ergina Atamana imaće u petak kada im u goste stiže Crvena zvezda, koja je sa pobedom više na šestoj poziciji, poziciji koja direktno vodi u četvrtfinale.

Uoči tog meča, grčki tim je ostao bez udarne igle, Kendrika Nana. Najbolji košarkaš Panatinaikosa je morao hitno u Ameriku zbog smrtnog slučaja u porodici.

"Kendrik Nan je tražio i dobio dozvolu kluba da otputuje u SAD da bi bio na bakinoj sahrani. Očekuje se povratak američkog beka pred trening u četvrtak (19. marta) da bi se spremio za utakmicu sa Crvenom zvezdom", objavio je Panatinaikos.